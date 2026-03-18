Comune rapace dalla coda bianca

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comune rapace dalla coda bianca' è 'Poiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POIANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comune rapace dalla coda bianca" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comune rapace dalla coda bianca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Poiana? La poiana è un rapace di dimensioni medie, facilmente riconoscibile per il suo piumaggio che presenta una coda bianca e strisce sul dorso. Questo uccello predatore frequenta ambienti aperti come colline, pianure e zone agricole, dove caccia piccoli mammiferi, uccelli e insetti. La sua presenza è un segnale di equilibrio ecologico, poiché aiuta a controllare le popolazioni di prede. La poiana svolge un ruolo importante nel mantenimento della biodiversità.

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Comune rapace dalla coda bianca nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Poiana

La definizione "Comune rapace dalla coda bianca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comune rapace dalla coda bianca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Poiana:

P Padova O Otranto I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comune rapace dalla coda bianca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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