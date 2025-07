Il casellario delle Parole Crociate nei cruciverba: la soluzione è Schema

SCHEMA

Perché la soluzione è Schema? Schema indica una rappresentazione grafica o mentale che riassume e organizza informazioni, idee o concetti. È come uno scheletro che dà struttura e ordine, facilitando la comprensione e la memorizzazione. Utilizzato in vari contesti, dal disegno tecnico alle mappe mentali, aiuta a visualizzare relazioni e sequenze. Insomma, uno strumento fondamentale per chiarire e semplificare complessità.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

M Milano

A Ancona

