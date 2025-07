Fette di carne arrostite nei cruciverba: la soluzione è Braciole

BRACIOLE

Curiosità e Significato di Braciole

Approfondisci la parola di 8 lettere Braciole: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Braciole? Le braciole sono fettine di carne, solitamente di maiale o manzo, farcite con ingredienti come aglio, prezzemolo e pangrattato, poi arrostite o cotte in padella. Questo piatto tradizionale italiano è apprezzato per il suo gusto saporito e la semplicità preparativa. Un vero classico della cucina casalinga, perfetto per una cena gustosa e sostanziosa.

Come si scrive la soluzione Braciole

Stai cercando la risposta alla definizione "Fette di carne arrostite"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T C T A I R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISCATTI" RISCATTI

