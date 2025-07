Fabbricato... in USA nei cruciverba: la soluzione è Made

MADE

Curiosità e Significato di Made

Perché la soluzione è Made? Made in inglese significa fatto o prodotto. Quando si dice fabbricato in USA, si indica che qualcosa è stato realizzato negli Stati Uniti. È un termine molto usato per evidenziare l'origine di un prodotto, spesso associato a qualità e affidabilità. Quindi, se vedi Made in USA, puoi essere sicuro che quell'oggetto è stato fabbricato negli Stati Uniti.

Come si scrive la soluzione Made

La definizione "Fabbricato... in USA" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

