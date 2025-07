Ebbe tra i suoi esponenti Nenni nei cruciverba: la soluzione è Partito Socialista

Home / Soluzioni Cruciverba / Ebbe tra i suoi esponenti Nenni

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Ebbe tra i suoi esponenti Nenni' è 'Partito Socialista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTITO SOCIALISTA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 17 lettere Partito Socialista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Partito Socialista? Il Partito Socialista è un'organizzazione politica che sostiene ideali di uguaglianza, diritti dei lavoratori e sviluppo di una società più giusta. Storicamente, ha promosso riforme sociali ed economiche a favore della classe operaia. Tra i suoi esponenti più noti ci sono figure come Nenni, che hanno contribuito a plasmare la storia politica italiana, portando avanti valori di solidarietà e progresso sociale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Movimento letterario che ebbe tra i suoi esponenti anche MalaparteMovimento pittorico che tra i suoi esponenti ebbe Henri Matisse e Andrè DerainEbbe tra i suoi esponenti Oppenheim e LongEbbe tra i suoi esponenti Ricasoli e MinghettiHa tra i suoi esponenti i registi Tony Richardson e John Schlesinger

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Ebbe tra i suoi esponenti Nenni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

R T M T O S A E N S E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TESSERAMENTO" TESSERAMENTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.