Ebbe tra i suoi esponenti Ricasoli e Minghetti nei cruciverba: la soluzione è Destra Storica

Ebbe tra i suoi esponenti Ricasoli e Minghetti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Ebbe tra i suoi esponenti Ricasoli e Minghetti' è 'Destra Storica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DESTRA STORICA

Curiosità e Significato di Destra Storica

Vuoi sapere di più su Destra Storica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Destra Storica.

Perché la soluzione è Destra Storica? De stra storica indica il gruppo politico che, nel XIX secolo, rappresentava i conservatori e i sostenitori del mantenimento dello status quo in Italia. Tra i suoi esponenti più noti ci sono Ricasoli e Minghetti, figure chiave dell’Italia post-unitaria. Questa definizione identifica la linea politica tradizionale e moderata che si opponeva alle forze progressiste e radicali, segnando un'importante fase della storia politica italiana.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Come si scrive la soluzione Destra Storica

La definizione "Ebbe tra i suoi esponenti Ricasoli e Minghetti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

