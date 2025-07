È un computer ridotto nei cruciverba: la soluzione è Notebook

NOTEBOOK

Curiosità e Significato di Notebook

Perché la soluzione è Notebook? Notebook è un termine che indica un computer portatile, compatto e leggero, ideale per lavorare ovunque. La parola deriva dall'inglese e richiama l'idea di un quaderno, sottolineando la sua praticità e trasportabilità. Perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo versatile, il notebook combina potenza e mobilità in un formato compatto, rendendolo un alleato indispensabile nella vita moderna.

Come si scrive la soluzione Notebook

Stai cercando la risposta alla definizione "È un computer ridotto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

T Torino

E Empoli

B Bologna

O Otranto

O Otranto

K Kappa

