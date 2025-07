È tra Savona e Varigotti nei cruciverba: la soluzione è Spotorno

SPOTORNO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Spotorno? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Spotorno.

Perché la soluzione è Spotorno? Spotorno è una pittoresca località balneare situata lungo la costa ligure, tra Savona e Varigotti. Nota per le sue spiagge sabbiose e il caratteristico centro storico, è una meta ideale per chi cerca relax e mare cristallino. La sua posizione strategica la rende perfetta per esplorare il suggestivo tratto di riviera ligure. Un angolo di paradiso da scoprire durante l’estate.

S Savona

P Padova

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

