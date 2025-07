È batterica quella in laboratorio nei cruciverba: la soluzione è Coltura

COLTURA

Curiosità e Significato di Coltura

Perché la soluzione è Coltura? Una coltura è una tecnica di laboratorio in cui si fa crescere un batterio o un altro microrganismo in condizioni controllate. Questo permette di studiarlo, identificarlo e capire come si comporta. È fondamentale in microbiologia per diagnosticare infezioni e sviluppare cure efficaci. Insomma, la coltura è lo strumento che trasforma un'idea in scoperta concreta.

Come si scrive la soluzione Coltura

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T R E I R L B E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERRIBILE" TERRIBILE

