Laboratorio di haute couture: Atelier (plurale ateliers) è una parola francese che significa laboratorio di un artigiano, soprattutto nel campo della sartoria e dell'alta moda.Si tratta di un termine passato già dal XVIII secolo nel campo delle arti; per estensione, infatti, il termine indica lo studio nel quale lavora un artista, in special modo un pittore, realizzando e poi conservando le proprie pittura su tela, sorrette da cavalletti. L'atelier (o bottega) è stato il luogo di lavoro più comune per i pittori e scultori europei dal medioevo fino al diciannovesimo secolo. Specialmente dalla fine dell'Ottocento la pittura "negli ateliers" è stata contrapposta alla ... atelier ( approfondimento) m (pl.: ateliers) (forestierismo) (arte) studio, laboratorio di un artista luogo dove si fa un lavoro manuale (abbigliamento) laboratorio di moda Sillabazione a | te | lier Pronuncia IPA: /ate'lje/ Etimologia / Derivazione voce francese, letteralmente "laboratorio" Sinonimi sala, salone, studio, laboratorio, bottega

boutique, sartoria

ATELIER

