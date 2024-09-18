Dà il nome a due curve dell Autodromo di Monza

SOLUZIONE: LESMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà il nome a due curve dell Autodromo di Monza" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà il nome a due curve dell Autodromo di Monza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lesmo? Le curve Lesmo sono due tratti molto conosciuti dell'autodromo di Monza, situato in Italia. Si trovano lungo il circuito e rappresentano delle svolte importanti per i piloti, che devono affrontarle con precisione e velocità. Questi passaggi sono caratterizzati da curve a sinistra e a destra, creando un percorso impegnativo e spettacolare. La loro presenza contribuisce a rendere il tracciato unico e riconoscibile, testando le capacità di guida e la tecnologia delle vetture.

Quando la definizione "Dà il nome a due curve dell Autodromo di Monza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà il nome a due curve dell Autodromo di Monza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lesmo:

L Livorno E Empoli S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà il nome a due curve dell Autodromo di Monza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

