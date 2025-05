Deserto che dà nome a uno Stato dell Africa del Sud nei cruciverba: la soluzione è Namib

NAMIB

Curiosità e Significato di "Namib"

Hai risolto il cruciverba con Namib? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Namib.

Perché la soluzione è Namib? Il Deserto Namib è un vasto e affascinante ecosistema situato in Namibia, uno Stato dell'Africa del Sud. Con le sue dune di sabbia impressionanti e un paesaggio unico, il Namib è il deserto più antico del mondo e gioca un ruolo cruciale nell'ecologia della regione. Questa straordinaria area non solo dà il nome al paese, ma è anche una meta affascinante per gli amanti della natura e dell'avventura.

Un deserto del SudafricaUn deserto africanoLa regione dell India che dà nome a speciali fuochiDà nome al Tropico a nord dell EquatoreDà il nome a due curve dell Autodromo di Monza

Come si scrive la soluzione Namib

N Napoli

A Ancona

M Milano

I Imola

B Bologna

