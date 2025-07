Convinti loro malgrado nei cruciverba: la soluzione è Costretti

COSTRETTI

Curiosità e Significato di Costretti

Approfondisci la parola di 9 lettere Costretti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Costretti? COSTRETTI indica persone che, contro la loro volontà, sono costrette a fare qualcosa. Spesso si tratta di individui che subiscono imposizioni o obblighi, anche se preferirebbero non farlo. È un termine che esprime una condizione di costrizione o limitazione, dove la libertà di scelta è compromessa. In definitiva, rappresenta chi si trova forzatamente a seguire ordini o regole imposte dall’esterno.

Come si scrive la soluzione Costretti

Non riesci a risolvere la definizione "Convinti loro malgrado"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

