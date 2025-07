Cognome dell attrice in Moulin Rouge nei cruciverba: la soluzione è Kidman

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cognome dell attrice in Moulin Rouge' è 'Kidman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KIDMAN

Curiosità e Significato di Kidman

Vuoi sapere di più su Kidman? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Kidman.

Perché la soluzione è Kidman? Il cognome dell'attrice in Moulin Rouge, Kidman, si riferisce a Nicole Kidman, famosa attrice australiana. Il suo nome completo è Nicole Mary Kidman, e nel film interpreta Satine, una courtesan protagonista. Questo cognome è riconosciuto nel mondo del cinema e rappresenta una delle artiste più amate e premiate a livello internazionale, simbolo di talento e fascino.

Come si scrive la soluzione Kidman

La definizione "Cognome dell attrice in Moulin Rouge" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

K Kappa

I Imola

D Domodossola

M Milano

A Ancona

N Napoli

