La Soluzione ♚ Il cognome dell attrice che ha recitato nelle pellicole Il colore nascosto delle cose e Tutto il mio folle amore La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GOLINO .

Significato della soluzione per: Il cognome dell attrice che ha recitato nelle pellicole il colore nascosto delle cose e tutto il mio folle amore È stata tra le protagoniste di molti film di successo americani tra cui Rain Man - L'uomo della pioggia dove ha recitato a fianco di Tom Cruise e Dustin Hoffman, in Lupo solitario di Sean Penn, in Via da Las Vegas, Four Rooms e in Frida. Valeria Golino (Napoli, 22 ottobre 1965) è un'attrice, regista ed ex modella italiana. Ha recitato in molti film, tra cui Storia d'amore, Lupo solitario, Respiro, Hot Shots!, Hot Shots! 2, Puerto Escondido, Caos calmo, Giulia non esce la sera, La kryptonite nella borsa, Il capitale umano e Il ragazzo invisibile.

