MEDICO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Medico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Medico? Medico è la figura professionale che si occupa di prendersi cura della salute delle persone, visitandole per diagnosticare e curare eventuali malattie. È il punto di riferimento fondamentale per chi ha bisogno di assistenza medica, offrendo consulenze, cure e prevenzione. In sostanza, rappresenta il professionista a cui ci rivolgiamo quando la nostra salute è in gioco.

Hai davanti la definizione "Visita i pazienti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

