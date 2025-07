Veniva addestrato alla caccia al coniglio nei cruciverba: la soluzione è Furetto

FURETTO

Curiosità e Significato... La soluzione Furetto di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Furetto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Furetto? Il furetto è un piccolo carnivoro addestrato tradizionalmente per la caccia al coniglio, grazie alla sua agilità e curiosità. Questo animale, noto per il suo carattere vivace e intelligente, viene spesso utilizzato in attività di bracconaggio controllato, aiutando i cacciatori a stanare le prede nascoste nel sottobosco. Un compagno fedele e efficace nella tradizione venatoria italiana.

F Firenze

U Udine

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

