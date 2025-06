Relativo al periodo di caccia nei cruciverba: la soluzione è Venatorio

VENATORIO

Perché la soluzione è Venatorio? Venatorio si riferisce a tutto ciò che riguarda il periodo di caccia, come pratiche, regolamenti e attività legate alla cattura di selvaggina. È un termine usato soprattutto in ambito rurale e ambientale per indicare le attività autorizzate di caccia durante determinate stagioni. Conoscere il termine aiuta a comprendere meglio le tradizioni e le normative legate a questa pratica.

La definizione "Relativo al periodo di caccia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

