Dà la caccia al mouse

Inglese: Sostantivo: cat (pl.: cats) . (zoologia) gatto, gatta. felino. (gergale) tizio. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /kæt/, [kæt] Ascolta la pronuncia : . Sinonimi: (felino): feline. Termini correlati: kitty, kitten, meow. Iperonimi: (1) mammal. Merriam-Webster, Versione on-line. (araldica) A glossary of terms used in heraldry.