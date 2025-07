Un tipo di parto nei cruciverba: la soluzione è Cesareo

CESAREO

Curiosità e Significato... La soluzione Cesareo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cesareo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cesareo? Il termine cesareo indica un tipo di parto in cui il bambino viene estratto dall'addome materno attraverso un'incisione chirurgica. Questa procedura è spesso scelta per motivi medici o per garantire la sicurezza di madre e bambino. Il cesareo rappresenta un intervento importante nel mondo della maternità, offrendo una soluzione alternativa al parto naturale. È un metodo che richiede attenzione e competenza medica, ma può salvare vite e facilitare l’arrivo di un nuovo membro in famiglia.

Se "Un tipo di parto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

O Otranto

