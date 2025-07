Un pesante autoveicolo nei cruciverba: la soluzione è Camion

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pesante autoveicolo' è 'Camion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMION

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Camion, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Camion? Un autoveicolo pesante e capiente, spesso usato per trasportare merci su lunghe distanze, è chiamato camion. Si distingue per la sua struttura robusta e capacità di carico elevata, rappresentando un elemento fondamentale nel settore logistico. Questo termine richiama immediatamente l'immagine di veicoli grandi e potenti, indispensabili per il commercio e il trasporto di beni.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un pesante autoveicolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

O Otranto

N Napoli

F G T T A R I S I A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRASTAGLIATI" FRASTAGLIATI

