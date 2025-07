Un incentivo all acquisto nei cruciverba: la soluzione è Sconto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un incentivo all acquisto' è 'Sconto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCONTO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sconto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sconto.

Perché la soluzione è Sconto? Un incentivo all'acquisto è un'offerta o vantaggio che spinge i clienti a scegliere un prodotto o servizio. La parola sconto indica una riduzione del prezzo, rendendo più attraente l'acquisto. È uno strumento comune nel marketing per aumentare le vendite e fidelizzare i clienti, offrendo loro un valore aggiunto. In breve, lo sconto è un modo efficace per stimolare l'interesse e favorire le decisioni di acquisto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La facoltà di rendere l acquisto fatto per corrispondenzaOfferta Pubblica d AcquistoTipo di acquisto in BorsaAssottiglia il potere d acquisto dello stipendioFrazionano la spesa d acquisto

Hai trovato la definizione "Un incentivo all acquisto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

