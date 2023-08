Tipo di acquisto in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di acquisto in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OPA

Significato/Curiosita : Tipo di acquisto in borsa

Exchange-traded fund, noto come etf, o in italiano fondo scambiato in borsa, è un tipo di fondo d'investimento quotati in borsa, a responsabilità limitata per... Disambiguazione – "opa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi opa (disambigua). per offerta pubblica di acquisto o opa, in inglese tender... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

