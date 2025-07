Un file zippato nei cruciverba: la soluzione è Compresso

COMPRESSO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Compresso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Compresso? Compressato indica un file che è stato ridotto di dimensione tramite appositi programmi, rendendolo più facile da archiviare o inviare. È come mettere in ordine i contenuti per risparmiare spazio e velocizzare il trasferimento. Quindi, quando un file è compressato, significa che è stato reso più piccolo e più pratico da gestire, pronto per essere condiviso o archiviato più facilmente.

Hai davanti la definizione "Un file zippato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

