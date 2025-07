Un altro modo per indicare un cuscino nei cruciverba: la soluzione è Guanciale

GUANCIALE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Guanciale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Guanciale.

Perché la soluzione è Guanciale? Il termine guanciale indica un cuscino o un'imbottitura che si utilizza per sostenere il capo durante il sonno. Deriva dal latino guancia, riferendosi alla zona del viso su cui si appoggia. È un elemento comune nelle camere da letto, pensato per garantire comfort e riposo. Quindi, quando parliamo di guanciale, ci riferiamo a quel morbido alleato notturno che fa la differenza nel dormire bene.

Hai trovato la definizione "Un altro modo per indicare un cuscino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

