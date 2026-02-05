Lo è il cuscino in cui si sprofonda

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il cuscino in cui si sprofonda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è il cuscino in cui si sprofonda' è 'Soffice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOFFICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il cuscino in cui si sprofonda" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il cuscino in cui si sprofonda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Soffice? Un oggetto che garantisce comfort e relax quando ci si appoggia, offrendo una sensazione di morbidezza avvolgente. È ideale per chi desidera riposare o rilassarsi, grazie alla sua consistenza morbida e avvolgente. La sua caratteristica principale è di essere estremamente confortevole e delicato al tatto, invitando a lasciarsi andare. Questo elemento è perfetto per creare un ambiente accogliente e coccoloso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è il cuscino in cui si sprofonda nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Soffice

Per risolvere la definizione "Lo è il cuscino in cui si sprofonda", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il cuscino in cui si sprofonda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Soffice:

S Savona O Otranto F Firenze F Firenze I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il cuscino in cui si sprofonda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Morbido cedevoleLo è un campo in cui si coltivano più specie di pianteLo è il poema in cui si narrano gesta glorioseLo scudo sotto cui si svolgono molte manifestazioniLo sport in cui si usano le armi biancheLo sport in cui si sguazza