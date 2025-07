Società per cattive azioni nei cruciverba: la soluzione è Cricca

Home / Soluzioni Cruciverba / Società per cattive azioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Società per cattive azioni' è 'Cricca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRICCA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Cricca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cricca? Società per cattive azioni è un modo giocoso per indicare un gruppo di persone poco affidabili o poco oneste. La soluzione CRICCA suggerisce un insieme di individui uniti da interessi poco nobili, spesso con intenti loschi o poco trasparenti. Insomma, rappresenta un termine colloquiale per descrivere un circolo di persone poco raccomandabili, tipicamente coinvolte in comportamenti discutibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Società Per AzioniUn alto dirigente nelle società per azioniCattive azioniÈ l organo che guida una società per azioni siglaL organo direttivo d una società per azioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Società per cattive azioni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

R I E E S S E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESISTERE" ESISTERE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.