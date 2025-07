Pietre squadrate per costruzioni nei cruciverba: la soluzione è Conci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietre squadrate per costruzioni' è 'Conci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Conci più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Conci.

Perché la soluzione è Conci? Concì sono i blocchi di pietra squadrati utilizzati in edilizia per costruzioni robuste e precise. Essenziali in architettura, vengono lavorati con cura per adattarsi perfettamente tra loro, garantendo stabilità e durata alle strutture. Questi elementi rappresentano l'antico artigianato e la solidità delle opere di costruzione, testimonianza della straordinaria maestria dei maestri di un tempo.

Hai trovato la definizione "Pietre squadrate per costruzioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

