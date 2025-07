Pedale dell auto che si preme per fermarsi nei cruciverba: la soluzione è Freno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pedale dell auto che si preme per fermarsi' è 'Freno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRENO

Curiosità e Significato... La soluzione Freno di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Freno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Freno? Il freno è il sistema che permette di arrestare o rallentare un veicolo, essenziale per la sicurezza stradale. Si attiva premendo una pedaliera, chiamata appunto “freno”, che agisce sui meccanismi delle ruote. In breve, è lo strumento indispensabile per fermarsi in modo controllato e sicuro durante la guida, proteggendo passeggeri e altri utenti della strada.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si applica alla ruota dell auto del contravventoreSi tiene nel baule dell autoSi apre sul motore dell autoNel bagagliaio dell auto si trova quella di scortaSu di essi si calcolava l importo del bollo dell auto

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

A E O G A L R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGEROLA" AGEROLA

