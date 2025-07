Oggetto portato da un viaggio come ricordo nei cruciverba: la soluzione è Souvenir

SOUVENIR

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Souvenir? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Souvenir.

Perché la soluzione è Souvenir? Un souvenir è un oggetto che si porta a casa da un viaggio per ricordare un’esperienza speciale. Spesso si tratta di piccoli ricordi, come magneti, calamite o oggetti artigianali, che racchiudono i momenti più belli di un’avventura. È un modo tangibile per conservare nel tempo i ricordi e rivivere emozioni anche lontano dalla destinazione. In breve, un souvenir è il modo più dolce di custodire i ricordi di un viaggio.

Hai trovato la definizione "Oggetto portato da un viaggio come ricordo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

