Ricordo di viaggio fra - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SOUVENIR

Significato/Curiosita : Ricordo di viaggio fra

di spagna, per i quali intraprese quattro viaggi verso il nuovo mondo: il primo nel 1492, in cui scoprì il continente americano, il secondo viaggio nel... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi souvenir (disambigua). souvenir (parola francese il cui significato letterale è "ricordo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

