Un oggetto che ci lega ad un viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto che ci lega ad un viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOUVENIR

Significato/Curiosita : Un oggetto che ci lega ad un viaggio

viaggio in italia (in tedesco italienische reise) è un'opera che johann wolfgang von goethe scrisse tra il 1813 e il 1817 e pubblicò in due volumi, il... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi souvenir (disambigua). souvenir (parola francese il cui significato letterale è "ricordo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

