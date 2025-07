Non ha ancora preso gli ordini nei cruciverba: la soluzione è Novizio

NOVIZIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Novizio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Novizio? Novizio indica una persona alle prime armi, inesperta in un determinato ambito o attività. Deriva dal latino novitius, che significa 'nuovo' o 'giovane'. Spesso si usa per chi sta imparando un mestiere o iniziando un percorso, senza ancora esperienza consolidata. Insomma, un novizio è qualcuno che sta ancora facendo i primi passi verso la padronanza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha preso il posto della liraITA Airways ne ha preso il postoHa preso la tintarellaNon ha ancora maturato esperienzaHa preso il posto dell Alitalia

Hai trovato la definizione "Non ha ancora preso gli ordini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

