Ha preso il posto dell Alitalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha preso il posto dell Alitalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITA

Significato/Curiosita : Ha preso il posto dell alitalia

Creata l'alitalia-società aerea italiana s.p.a., a cui alitalia-cai trasferì gli assets operativi e il certificato di operatore aereo. alitalia-cai divenne... Alla voce. italia trasporto aereo s.p.a., commercialmente conosciuta come ita airways, è la compagnia di bandiera dell'italia, di proprietà del ministero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

