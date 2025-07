Non dritto nei cruciverba: la soluzione è Storto

STORTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Storto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Storto? Storto indica qualcosa che non è dritto, cioè curvato o inclinato rispetto alla linea normale. Può riferirsi a oggetti fisici, come una strada o un filo, o a comportamenti e situazioni che sono fuori dalla norma o poco corretti. In senso figurato, descrive anche atteggiamenti poco trasparenti o sinceri, sottolineando una deviazione dal percorso lineare e corretto della vita o delle azioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dritto in centroAiuta a tirar drittoAbito femminile semplice e drittoDritto come spinoDritto nella persona

