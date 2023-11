La definizione e la soluzione di: Dritto come spino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRTO

Significato/Curiosita : Dritto come spino

Cappellini, spino soldini, spino gatto, spina marruca, spino nero, spino crocefisso. a bari è chiamata "pane de criste". il nome spina-christi ricorda come i suoi... Nicola Irto (Reggio Calabria, 5 gennaio 1982) è un politico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

