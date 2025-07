Non acceso nei cruciverba: la soluzione è Spento

Home / Soluzioni Cruciverba / Non acceso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non acceso' è 'Spento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPENTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Spento, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spento? Non acceso indica che qualcosa, come una luce o un dispositivo, è spento, cioè non in funzione o attivo. È uno stato di inattività, spesso segnalato da un interruttore o una spia luminosa spenta. Quando qualcosa è spento, significa che non sta operando e non consente l’utilizzo o la visualizzazione di informazioni. In breve, si tratta di un termine comune per descrivere il mancato funzionamento di un apparecchio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fu un acceso propugnatore della prima CrociataColor rosso accesoSe è acceso e è contrastoLa scintilla che si libera da un camino accesoFu il più acceso sostenitore di Robespierre

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non acceso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

I O L N T I B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTABILI" NOTABILI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.