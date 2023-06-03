La scintilla che si libera da un camino acceso

Sara Verdi | 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scintilla che si libera da un camino acceso' è 'Favilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FAVILLA

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Perché la soluzione è Favilla? Una favilla è una piccola emissione di luce che si sprigiona da un camino acceso, spesso accompagnata da un leggero crepitio. Questa scintilla luminosa si distingue per la sua capacità di accendersi improvvisamente e di spegnersi altrettanto rapidamente. La favilla rappresenta un fenomeno naturale che avviene quando il combustibile brucia, producendo frammenti incandescenti che si sollevano nell’aria. La sua presenza arricchisce l’atmosfera di calore e di magia durante le serate invernali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scintilla che si libera da un camino acceso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La scintilla che si libera da un camino acceso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Favilla

La definizione "La scintilla che si libera da un camino acceso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scintilla che si libera da un camino acceso" conferma che la soluzione 'Favilla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Favilla

F Firenze
A Ancona
V Venezia
I Imola
L Livorno
L Livorno
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scintilla che si libera da un camino acceso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Favilla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una briciola di fuocoQuando è libera non si paga nienteSi appendono al camino in attesa della BefanaSi può dare liberaSe si libera scattaSe non è libera si paga

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