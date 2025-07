Nasconde l orologio nei cruciverba: la soluzione è Polsino

Home / Soluzioni Cruciverba / Nasconde l orologio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nasconde l orologio' è 'Polsino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLSINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Polsino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Polsino? Polsino è il termine che indica la parte di tessuto che chiude alla fine della manica di una camicia o giacca, spesso elasticizzata o rigida. Serve a proteggere dal freddo e a mantenere il vestito in ordine. Nasconde l'orologio, creando un look pulito e curato. In poche parole, il polsino è un dettaglio importante per uno stile raffinato e funzionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nasconde i ramiRumore di orologioCibo che nasconde un ingannoSi nasconde perché sia presoOrologio detto all antica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Nasconde l orologio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

L Livorno

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

H N I P O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IPHONE" IPHONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.