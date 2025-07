Monte più alto del mondo con 8848 metri nei cruciverba: la soluzione è Everest

EVEREST

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Everest più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Everest.

Perché la soluzione è Everest? L'Everest è la vetta più alta del mondo, con un'altezza di 8.848 metri sopra il livello del mare. Situato nella catena dell'Himalaya, rappresenta una sfida irresistibile per avventurieri e scalatori di tutto il pianeta. Conosciuto anche come “tetto del mondo”, simbolizza l'estremo limite tra uomo e natura, spingendo chiunque a superarli. È il sogno di ogni alpinista in cerca di grandezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Monte più alto del mondoIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaIl più alto monte delle AndeIl monte più alto del Supramonte in SardegnaIl monte più alto del FriuliVenezia Giulia

