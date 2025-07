Luogo che accomuna Mina e Chiara Ferragni nei cruciverba: la soluzione è Cremona

CREMONA

Perché la soluzione è Cremona? Cremona è una città italiana famosa per il suo patrimonio artistico e culturale, tra cui il celebre violino di Stradivari. È il luogo di origine di Mina, la grande cantante italiana, e anche di Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice di fama internazionale. Entrambe hanno radici in questa città, che le accomuna simbolicamente. Un modo per sottolineare come un luogo possa legare persone di mondi diversi.

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

