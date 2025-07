Locale per amanti del liscio nei cruciverba: la soluzione è Balera

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Locale per amanti del liscio' è 'Balera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALERA

Curiosità e Significato... La parola Balera è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Balera.

Perché la soluzione è Balera? Una balera è un luogo dedicato alla musica e al ballo liscio, popolare in Italia, dove appassionati di variegati stili come il tango, la mazurka e la polka si incontrano per divertirsi e socializzare. Spesso animata da orchestre dal vivo, rappresenta un punto di ritrovo tradizionale per gli amanti del ballo e della buona compagnia, un vero patrimonio culturale italiano.

Un locale per amanti del liscio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Locale per amanti del liscio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

