Lo richiede di soggiorno l immigrato nei cruciverba: la soluzione è Permesso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo richiede di soggiorno l immigrato' è 'Permesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERMESSO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Permesso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Permesso? Il permesso è un'autorizzazione ufficiale concessa dalle autorità per soggiornare, lavorare o svolgere attività specifiche in Italia. È essenziale per gli immigrati che desiderano vivere nel nostro paese legalmente, garantendo il rispetto delle norme e dei diritti. In sostanza, il permesso permette di entrare e restare in Italia in modo regolare e sicuro.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo richiede di soggiorno l immigrato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

