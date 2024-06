Lo richiede un motore nuovo

: Il rodaggio è una procedura che viene effettuata per l'adattamento delle parti meccaniche in movimento di una vettura o macchina utensile, che viene eseguita nel primo periodo d'uso e ogni qual volta si cambino i componenti in movimento come ad esempio cilindro e pistone, o di altre componenti. .

Italiano: Sostantivo: rodaggio ( approfondimento) m sing(pl.: rodaggi) . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) adattamento delle superfici di contatto di una macchina con un'abbondante lubrificazione. impegno necessario per acquisire pratica in un'attività. Sillabazione: ro | dàg | gio. Pronuncia: IPA: /ro'daddo/ . Etimologia / Derivazione: Dal francese rodage da roder levigare per attrito .