La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo fa l eccesso in un detto comune' è 'Stroppia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STROPPIA

Curiosità e Significato... La parola Stroppia è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stroppia.

Perché la soluzione è Stroppia? Stropia indica un eccesso di qualcosa, spesso riferito a una quantità o a un atteggiamento esagerato. Deriva da un termine dialettale che suggerisce un sovraccarico o un'abbondanza eccessiva. Quando si parla di fare stropia, si intende il mettere troppo di qualcosa, oltre il necessario o il sopportabile. È un modo colorito per descrivere il superamento dei limiti, anche nel linguaggio comune.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi lo dà fa partire il progettoLo statista detto il TessitoreChi lo fa fa chiassoQuello del terreno lo fa il bulldozerIl segno musicale detto di fa

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

A Ancona

E R N R O O N T O S Mostra soluzione



