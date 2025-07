La seconda lega del calcio italiano nei cruciverba: la soluzione è Serie B

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La seconda lega del calcio italiano' è 'Serie B'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERIE B

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Serie B, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Serie B? La Serie B è la seconda divisione del calcio italiano, subito sotto la Serie A. È il campionato in cui si sfidano le squadre emergenti e storiche, con l’obiettivo di conquistare la promozione nella massima serie. Un torneo ricco di emozioni, talento e passione, che rappresenta un passaggio fondamentale per i giovani calciatori e le grandi squadre che vogliono risalire in alto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La seconda parte della partita di calcioNel calcio può essere di secondaLo è un calcio di punizione di secondaLa Lega di calcio della Serie CFilippo e Simone fratelli del calcio italiano

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

B Bologna

