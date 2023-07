La seconda parte della partita di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La seconda parte della partita di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIPRESA

Significato/Curiosita : La seconda parte della partita di calcio

Avversaria, facendo passare il pallone oltre la linea della porta avversaria. la durata di una partita è di 90 minuti, divisi in due tempi da 45 ciascuno più... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ripresa (disambigua). ripresa o posa (o, in inglese, take, termine passato anche nel linguaggio...