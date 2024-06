La Lega di calcio della Serie C

Italiano: Sostantivo: pro m inv . giovamento. Sillabazione: prò. Etimologia / Derivazione: da prode, nel senso antico di "vantaggio, giovamento"; a sua volta dal latino tardo prode, derivato del verbo prosum, "giovare" . Sinonimi: in favore di, a vantaggio di, per, in difesa di, a favore. utilità, vantaggio, utile, guadagno, profitto, favore, tornaconto, beneficio, giovamento. (sport) professionista.