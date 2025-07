La frangia dei cavalli nei cruciverba: la soluzione è Criniera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La frangia dei cavalli' è 'Criniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRINIERA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Criniera più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Criniera.

Perché la soluzione è Criniera? La criniera dei cavalli è la lunga e folta chioma che corre lungo il collo dell’animale, simbolo di eleganza e forza. Questa folta chioma naturale aiuta i cavalli a proteggersi dal freddo e dai parassiti, oltre a rappresentare un tratto distintivo e affascinante. È un elemento iconico che rende ogni cavallo unico e riconoscibile nel mondo animale.

Se ti sei imbattuto nella definizione "La frangia dei cavalli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

