La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La distribuzione dei pesi per far volare un aereo' è 'Centramento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTRAMENTO

Curiosità e Significato... La soluzione Centramento di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Centramento per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Centramento? Centramento indica l'atto di distribuire in modo equilibrato i pesi di un aereo, assicurando che siano ben posizionati rispetto al centro di gravità. Questa corretta distribuzione è fondamentale per garantire stabilità e sicurezza durante il volo, evitando sbilanciamenti che potrebbero compromettere le manovre. In sintesi, è la chiave per far volare un aereo con precisione e affidabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Distribuzione dei pesi di un aereo o un autoUn aereo che può volare a oltre 15 km di altezzaL aereo effettua quello tecnicoUn tipo di distribuzione dei motori delle autoUn veloce aereo

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

